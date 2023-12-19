История Пензы: Первые маршрутки появились в 1913 году

19.12.2023 | 07:29

Множество улиц, зданий и памятников Пензы хранят многовековую историю, о которой читателям портала «ПензаИнформ» рассказывает историк Андрей Вержбовский.

Привычные каждому маршрутные такси появились в Пензе в 90-х годах прошлого века. Но все новое - это хорошо забытое старое. Прообраз современных маршруток действовал в городе и в эпоху Российской империи. Конечная остановка находилась рядом с бывшей филармонией.

Первую перевозку пассажиров организовал купец Константин Мартемьянов в 1913 году. «Автопарк» состоял всего из одной машины - грузового «Форда», переделанного под микроавтобус.

Маршрут пролегал от улицы Кирова до ахунских дач и перед открытием тщательно обсуждался в городской думе. Поначалу депутаты скептически отнеслись к бизнес-проекту Мартемьянова. Однако слуги народа решили не чинить препятствий предпринимателю и дали добро на открытие нового вида общественного транспорта.

В переоборудованный «Форд» умещалось не более десятка человек, но и это уже было хорошим подспорьем для тех, кто жил или работал на правом берегу Суры. Проезд стоил по тем временам относительно дешево - всего 25 копеек. У извозчиков поездка до тех же Ахун обходилась чуть не вдвое дороже. Из-за конкуренции с автотранспортом кучера стали нести большие убытки.

Маршрутное сообщение просуществовало в Пензе недолго. В годы Первой мировой войны предприятие закрылось, а этот вид общественного транспорта был забыт почти на 80 лет.