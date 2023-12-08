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История

История Пензы: В центре города установлен памятник самолету Як-52

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы хранят многовековую историю, о которой читателям портала «ПензаИнформ» рассказывает историк Андрей Вержбовский.

В августе 2020 года небольшой скверик близ ДОСААФа на улице Коммунистической преобразился. Здесь появилась достопримечательность - самолет Як-52, легенда советских ВВС.

Крылатую машину поставили не только ради красоты. Еще в 20-е годы прошлого века в Пензе появилось общество любителей авиации, потом - летная школа, которую как раз и курировал ДОСААФ.

Як-52 в Пензу привезли из Самары, где он стоял на консервации. Саму машину сконструировали в 1974 году. Уникальность заключается в том, что она стала единственным в мире учебно-тренировочным и одновременно спортивным самолетом, на котором можно обучить пилота с нуля и довести его до уровня мастера спорта по высшему пилотажу.

При небольших габаритах крылатая машина имела неплохие летные характеристики. Дальность полета составляла 460 км, высота - до 4 000 метров, а скорость - до 450 км/ч. Кроме того, самолет позволял играючи исполнять фигуры высшего пилотажа, благодаря чему его любили инструкторы.

Именно на Як-52 учились летать и осваивать воздушную технику многие пензенские курсанты. Некоторые позже стали профессиональными пилотами.

Эксплуатировать самолет перестали в 1998 году. Но в некоторых странах его модернизировали и до сих пор продолжают использовать для обучения летчиков.

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