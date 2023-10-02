История Пензы: На деньги трудящихся была построена и передана фронту подводная лодка

02.10.2023 | 07:21

Множество улиц, зданий и памятников Пензы хранят многовековую историю, о которой читателям портала «ПензаИнформ» рассказывает историк Андрей Вержбовский.

27 декабря 2021 года в Пензе прошло важное событие - в парке «40 лет Победы» открыли стелу «Город трудовой доблести», таким образом навсегда увековечив подвиг пензенцев, ковавших Победу в тылу.

Сама композиция состоит из центрального обелиска и 8 пилонов вокруг него. Высота конструкции - почти 16 метров, вес - около 4 тонн. На ней нанесена гравировка знаменитого снимка на ступенях рейхстага «А мы из Пензы!», изображения врачей эвакогоспиталей, а также текст указа о включении Пензы в список городов трудовой доблести.

Пилоны вокруг символизируют 8 предприятий, которые ковали Победу в тылу. А вклад пензенцы внесли поистине значимый.

За годы войны область поставила фронту сотни тонн важной продукции. Отправлялись установки реактивных минометов, боеприпасы, шинельное сукно, валенки, лыжи и многое другое.

В фонд обороны жители внесли почти 130 млн рублей - сумма по тем временам более чем солидная. Неоценимую помощь стране оказались труженики колхозов и совхозов. Их стараниями удавалось накормить не только область, но еще и обеспечивать хлебом, мясом, маслом фронт. Причем зачастую сами сельхозработники голодали.

Кроме того, на средства жителей Сурского края снарядили танковую колонну, торпедные катера и даже подводную лодку под гордым названием «Пензенский комсомолец». На ее счету, кстати, несколько подбитых кораблей.