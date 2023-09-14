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История

История Пензы: В арбековском лесу казнили революционеров

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В 2023 году Пенза отмечает 360-летний юбилей. Ее историю хранят множество улиц, зданий и памятников, и, знакомясь с ней и биографией знаменитых земляков, мы вспоминаем интересное и узнаем новое о родном городе. Рассказывает историк Андрей Вержбовский.

Раньше арбековский лес был не столько территорией для прогулок, сколько местом поминовения казненных революционеров. В наше время от стелы, памятника и скамеек уже ничего не осталось.

Дремучая роща за чертой города превратилась в место казней в 1907 году. Первым повешенным стал террорист Николай Пчелинцев. В начале XX века он примкнул к эсеро-анархистской группировке Германа Великопольского.

Сначала руководство партии поручило ему заниматься закупкой оружия, а затем парня взяли на настоящее дело. В сентябре 1907 года его боевая группа разъезжала по селам Нижнеломовского и Пензенского уездов, разбрасывая агитлистовки и призывая крестьян подняться на борьбу против самодержавия.

О подозрительных личностях жандармам сообщил один из железнодорожников. Революционеров попытались задержать, возникла ожесточенная перестрелка, в ходе которой был убит офицер Беляев.

Уже в заключении сообщники Пчелинцева предложили ему взять убийство на себя, поскольку юному террористу исполнилось только 17 лет. Этот шаг мог бы спасти остальных членов партии от виселицы, а несовершеннолетних по закону казнить запрещалось.

Но неожиданно суд вынес невероятное строгое решение. Вопреки ожиданиям Николая Пчелинцева приговорили к повешению. С тех пор арбековская роща стала постоянным местом казни революционеров.

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