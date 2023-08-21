История Пензы: Почему Лебедевский мост назвали в честь воеводы

21.08.2023 | 08:15

В 2023 году Пенза отмечает 360-летний юбилей. Ее историю хранят множество улиц, зданий и памятников, и, знакомясь с ней и биографией знаменитых земляков, мы вспоминаем интересное и узнаем новое о родном городе. Рассказывает историк Андрей Вержбовский.

В старые времена связь с «большой землей» у острова Пески поддерживалась двумя способами - летом через Лебедевский мост, а зимой исключительно по льду. Поэтому возведение бетонной переправы стало для островитян настоящим праздником.

При первопоселенцах тут находился деревянный мост. Строился он как временный и перед ледоходом разбирался, поскольку непрочные сваи могли снести массивные глыбы. Из-за этого жители оказывались де-факто отрезанными от Пензы.

Переправиться на другой берег можно было только на лодках. В это сложно поверить, но так продолжалось почти 200 лет подряд. Лишь в конце XIX века власти наконец-то решили соорудить прочный каменный мост. Однако все было против жителей Песков.

Сначала в стране прогремела первая русская революция и вопрос о строительстве на время отложили, потом грянула Первая мировая и финансирование проекта прикрыли, а затем Октябрьская революция и вовсе похоронила Российскую империю.

Местный горком вернулся к этой теме лишь в 1928 году. Нужно отдать должное - мост возводили на совесть, получился он достаточно крепким, причем одновременно с ним поставили и фонари, чтобы люди не передвигались в темноте.

Этот мост именуется в честь заместителя воеводы Ивана Лебедева, который, откликнувшись на просьбы жителей, полностью оплатил его возведение еще в XVIII веке.