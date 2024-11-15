ЕР: 60 миллиардов рублей в новом бюджете предусмотрены на развитие дорожной сети

15.11.2024 | 12:04

Как сообщает сайт ER.ru, федеральный бюджет принят в основном чтении с социально значимыми поправками от «Единой России». Увеличивается финансирование на социальную поддержку, поддержку молодежи и ряда категорий граждан, развитие регионов, АПК, науки, инфраструктуры детского отдыха и спорта.

«На мероприятия народной программы партии мы дополнительно закладываем 161 миллиард рублей. Эти деньги пойдут в том числе на комплексное развитие сельских территорий, продолжение программ льготного лизинга, мероприятия по мелиорации», - сообщил врио секретаря генсовета Владимир Якушев.

По предложению партии дополнительно выделят 60 миллиардов на дороги, чтобы выполнить поручение президента и довести к 2030 году до нормативного состояния 85% федеральных трасс, дорог в крупнейших городах и до 60% - региональных дорог.

Более 5 млрд дополнительно направят на поддержку участников СВО (через фонд «Защитники Отечества») и дальневосточных семей при погашении ипотечных кредитов, организацию реабилитации инвалидов.

Увеличится финансирование научных проектов и профориентационных мероприятий. Так, после внесенных «Единой Россией» поправок по расширению поддержки Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» сертификаты на образовательные цели, приобретение оборудования, реализацию собственных проектов по ней получат более миллиона студентов.

Помимо этого, за счет поправок «Единой России» в ближайшие 3 года создадут более 800 мест для отдыха и оздоровления детей, проведут капремонт в ряде летних лагерей.

Принято решение о дофинансировании статей бюджета, направленных на развитие спортивной инфраструктуры. Эти поправки позволят оснастить свыше тысячи спортплощадок.

Напомним, работу над документом «Единая Россия» вела вместе с правительством. Обеспечены положения народной программы партии по строительству детсадов и школ, их капремонту, горячему питанию для младшеклассников. Дополнительное финансирование получит программа капремонта образовательных учреждений, которую «Единая Россия» реализует с Минпросвещения.

24 октября a target = "_blank" href = "https://er.ru/activity/news/razvitie-strany-v-dolgosrochnoj-perspektive-edinaya-rossiya-progolosovala-za-proekt-byudzheta-v-pervom-chtenii" target = "_blank" rel = "nofollow">«Единая Россия» консолидированно проголосовала за проект федерального бюджета на 2025-2027 годы в первом чтении. Документ предусматривает выполнение всех социальных обязательств государства, обеспечение технологического суверенитета страны, расходов на безопасность, поддержку участников СВО и их семей.