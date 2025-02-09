Эксперт посоветовал гражданам запастись наличными

09.02.2025 | 12:31

На случай масштабного сбоя в работе банковских систем, интернета гражданам посоветовали иметь под рукой запас наличных из расчета не менее 5 000 рублей на человека.

Такую рекомендацию дал президент объединения «Росинкас» Василий Медведев в беседе с изданием «Газета.ру».

«Я рекомендую всегда иметь запас наличных, достаточный для того, чтобы купить все самое необходимое из расчета на неделю», - заявил он.

Медведев добавил, что у семей разные потребности, уровень потребления и состав. 5 000 рублей - это минимум на одного человека. Лучше иметь больше.

«Причем купюры должны быть небольших номиналов», - отметил эксперт.

14 января в России произошел масштабный сбой в работе операторов связи. У пользователей перестал открываться ряд сайтов и мобильных приложений.