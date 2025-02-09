Эксперт посоветовал гражданам запастись наличными

На случай масштабного сбоя в работе банковских систем, интернета гражданам посоветовали иметь под рукой запас наличных из расчета не менее 5 000 рублей на человека.
Такую рекомендацию дал президент объединения «Росинкас» Василий Медведев в беседе с изданием «Газета.ру».
«Я рекомендую всегда иметь запас наличных, достаточный для того, чтобы купить все самое необходимое из расчета на неделю», - заявил он.
Медведев добавил, что у семей разные потребности, уровень потребления и состав. 5 000 рублей - это минимум на одного человека. Лучше иметь больше.
«Причем купюры должны быть небольших номиналов», - отметил эксперт.
14 января в России произошел масштабный сбой в работе операторов связи. У пользователей перестал открываться ряд сайтов и мобильных приложений.
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