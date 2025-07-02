В России потерявшегося ребенка нашли в шкафу со швабрами в запертом детсаду

02.07.2025 | 12:54

В Барнауле ребенка, которого оставили в детсаду воспитатели, нашли в шкафу со швабрами в туалете образовательного учреждения. Об этом сообщила мать ребенка, ее слова приводятся в Telegram-канале «Barnaul 22».

Женщина рассказала, что пришла в детский сад в районе шести часов вечера и обнаружила закрытую группу. Она узнала от других воспитателей, что детей забрали, поэтому все сотрудники детского сада ушли.

«К садику пришла вечерний воспитатель и сказала, что моего сына забрал мужчина в возрасте. На тот момент я уже вызвала полицию. Группу проверили на наличие детей. Проводились поисковые мероприятия как своими силами, так и силами полиции», - сообщила женщина.

По ее словам, сына найти удалось сотрудникам правоохранительных органов, которые услышали детский плач - мальчика нашли в туалете в шкафу со швабрами в детсаду. Воспитатель извинилась перед матерью ребенка, однако руководство образовательного учреждения, по утверждению женщины, к ситуации никак не присоединилось.

После случившегося прокуратура Алтайского края уже начала проверку. Надзорное ведомство в Telegram-канале сообщило, что при наличии оснований прокуроры примут необходимые меры.

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