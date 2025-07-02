Россиянин оказался в психбольнице после перформанса у военкомата

02.07.2025 | 12:47

Житель Санкт-Петербурга по решению Красносельского районного суда оказался в психбольнице после перформанса у военкомата, передает «Фонтанка».

По сведениям российского издания, весной 2024 года он разместил на стенде у здания военного комиссариата лист формата А4. На нем было написано об «объявлении в розыск президента РФ». За помощь в «поимке» горожанин обещал миллион рублей.

Россиянина задержали и предъявили ему обвинение в хулиганстве по мотивам политической вражды. Его освободили от уголовной ответственности.

Фигуранта принудительно отправили в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь.

До этого сообщалось, что в Хакасии мужчину осудили на восемь лет за мошенничество с квартирой участника спецоперации на Украине.

В 2024-м мужчина мошенническим путем продал двухкомнатную квартиру военного за 2,3 миллиона рублей. Затем он попытался похитить с его банковского счета еще 1,5 миллиона рублей.