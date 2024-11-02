«Единая Россия» выступила с призывом о расширении объема субсидирования АПК и регионов

02.11.2024 | 14:57

«Единая Россия» предлагает увеличить финансирование по ряду направлений - на АПК, поддержку науки, спорта, регионов, сообщает ER.ru. Поправки ко второму чтению проекта федерального бюджета на предстоящую трехлетку обсудили на заседании программной комиссии с членами правительства, которое провел председатель партии Дмитрий Медведев.

Он отметил, что «Единая Россия» при работе с кабмином над главным финансовым документом страны достигла главной цели - финансирования пунктов послания президента и положений народной программы партии.

«Учтены многомиллиардные ассигнования, которые требуются для ремонта и строительства школ и детсадов, обновления инфраструктуры, благоустройства общественных пространств, модернизации ЖКХ. Значительные средства выделяются на социальную сферу, в том числе на поддержку семей с детьми и пожилых людей, выплату маткапитала и ежемесячных пособий в связи с рождением и воспитанием ребенка, другие меры», - напомнил Дмитрий Медведев.

При этом, подчеркнул председатель партии, необходимо обратить внимание на ряд задач, которые также должны быть обеспечены. В частности, «Единая Россия» предлагает увеличить субсидии на развитие АПК. Это касается комплексного развития сельских территорий, проведения мелиорации, приобретения сельхозтехники на условиях льготного лизинга, сохранения водных биологических ресурсов.

Необходимо продолжить и реализацию индивидуальных программ регионального развития, подчеркнул Дмитрий Медведев.

«Они стартовали 5 лет назад и успешно себя зарекомендовали. Решение об их продлении принято президентом. Напомню, что на каждую из таких программ нужно предусмотреть в бюджете по 1 миллиарду рублей ежегодно в период 2025-2030 годов. Кроме того, для жителей многих территорий остается актуальным вопрос развития региональной дорожной сети», - сказал он.

Помимо этого, «Единая Россия» предлагает увеличить финансирование науки и научных проектов.

«Необходимо продолжить программу профессиональной ориентации школьников», - добавил Дмитрий Медведев.

Он отметил, что важно расширить финансирование статей бюджета, обеспечивающих развитие физкультуры и спорта и своевременную иммунизацию населения.

«Средства направят на модернизацию спортивной инфраструктуры регионов и муниципалитетов. В 2025 году это 29 объектов, в 2026-2027 годах - по 57 объектов ежегодно. Здесь также поддержка массового спорта, формирование условий для здорового образа жизни», - сказал председатель.

Еще одно предложение - увеличить расходы бюджета на меры по поддержке русского языка и культуры, в том числе в государствах-партнерах, где в школах ведется обучение на русском.