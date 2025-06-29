Россиянам рассказали о защите огорода от затопления во время дождей

29.06.2025 | 16:49

Затяжные дожди в этом сезоне стали серьезным испытанием для садоводов, поскольку переувлажнение почвы грозит потерей урожая и долгосрочными последствиями для плодородия участка, рассказал депутат Госдумы, председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Чаплин рассказал, что при первых признаках застоя воды необходимо обеспечить отвод излишней влаги — с этим справятся временные дренажные канавки между грядками. Для особо ценных культур можно организовать возвышенные грядки или временные укрытия из пленки, добавил он.

«В критической ситуации стоит пожертвовать частью посадок, чтобы спасти остальные. Например, зелень и редис легче переносят переувлажнение, чем томаты или корнеплоды. В будущем на проблемных участках лучше высаживать влаголюбивые растения: капусту, щавель, мяту», — советует депутат.

Также он отметил, что особое внимание стоит уделить подготовке участка к следующему сезону. Эксперт порекомендовал осенью внести песок или перепревшие опилки в тяжелые почвы, это улучшит их структуру и водопроницаемость. Кроме того, депутат порекомендовал не забывать про сидераты, поскольку они прекрасно рыхлят землю.

Ранее дачников призвали залить грядки раствором из молока с йодом. По словам специалистов, это мягкое средство поможет избавиться от тли на растениях.