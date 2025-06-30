Пилоты самолета увидели летящего человека в небе над Москвой

30.06.2025 | 11:44

Пилоты авиакомпании iFly увидели человека, летящего на параплане, в небе над Москвой. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

28 июня Airbus A330 выполнял рейс из Петропавловска-Камчатского в столицу. Когда самолет находился в районе аэропорта Шереметьево на высоте 760 метров, экипаж увидел параплан зеленого цвета. Он находился слева на высоте полета воздушного судна.

Уточняется, что разрешение на использование воздушного пространства в этом районе не выдавалось.

О произошедшем оповестили соответствующие органы.

Ранее пилоты «Победы» увидели беспилотник при посадке в Саратове. При этом сигналы «Ковер» и «Режим» в тот момент не объявлялись.