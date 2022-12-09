Названо главное и единственное условие для прекращения СВО

09.12.2022 | 14:40

Российская армия продолжает проведение специальной военной операции. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война может закончиться в 2023 году.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал это высказывание. По его словам, такое возможно, если Киев проявит «политическую волю».

Заместитель председателя Комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров считает, при военные действия могут закончиться в ближайшее время.

«Уже сейчас страны Запада зачастую не в состоянии обеспечивать все запросы украинских властей на поставку нового вооружения. Но война действительно может закончиться очень быстро, если киевский режим отдаст власть и уйдет в отставку», - рассказал сенатор в интервью «Парламентской газете».

По словам Джабарова, другого варианта, кроме капитуляции Украины не существует.

«Потому что мир на ее территории возможен лишь при соблюдении условий России. А они просты: Украина не должна быть страной-членом НАТО, там должен быть дружественный нам режим и, конечно, недопустимы никакие угрозы в адрес наших новых четырех регионов», - считает Джабаров.