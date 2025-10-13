В стране и мире

Из российского школьника извлекли живого паука

В Бурятии у школьника с подозрением на отит нашли в ухе живого паука, его извлекли. Об этом сообщает «Газета РБ».

По информации издания, российский подросток обратился к медикам с болью в ухе. Врачи на основе озвученных пациентом симптомов заподозрили отит. «Стандартный осмотр отоскопом обнаружил большое количество серы», — пояснил отоларинголог центральной больницы Курумканского района.

Однако когда врач аккуратно отодвигал серные массы, членистоногое неожиданно выпрыгнуло из слухового прохода.

По оценке медиков, обошлось без серьезных последствий. «Этот случай лишний раз напомнил: даже при классических симптомах нужно готовиться к неожиданным находкам», – подчеркнул специалист.

Ранее сообщалось, что в голове жительницы Башкирии поселился паук и сплел паутину. Со слов россиянки, тот заполз внутрь во время прогулки на природе.

Источник — lenta.ru
