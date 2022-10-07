В Минобороны прокомментировали отмену новогодних праздников в регионах из-за экономии средств

В ряде российских регионов власти заявили об отмене новогодних и рождественских праздников.
В Ленинградской области, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде местные администрации приняли решение сэкономить деньги, направив средства на поддержку участников специальной военной операции на Украине, призванных в рамках частичной мобилизации и их семей.
В администрации президента РФ сочли непроработанной идею отменить праздники.
«Считаем ее явно преждевременной и непроработанной», — сообщили РИА Новости в президентской администрации.
Прокомментировали инициативы отдельных российских регионов и в Министерстве обороны России.
Заместитель Министра обороны РФ – начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин заявил, что нет необходимости лишать россиян торжеств.
«Мы, безусловно, признательны за оказываемую сегодня во всех регионах активную поддержку Вооруженных сил РФ и проведения частичной мобилизации. Вместе с тем, хочу подчеркнуть, что никакой необходимости отменять праздничные новогодние мероприятия в российских регионах, чтобы направить сэкономленные средства для обеспечения наших военнослужащих, включая призванных в ходе частичной мобилизации, нет», - сообщил Горемыкин.
Замминистра отметил, что ВС РФ имеют все необходимое оснащение для обеспечения всех подразделений и каждого военнослужащего в полном объеме, как в районах проведения специальной военной операции, так и в местах подготовки мобилизованных граждан.
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