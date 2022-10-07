В Минобороны прокомментировали отмену новогодних праздников в регионах из-за экономии средств

07.10.2022 | 22:47

В ряде российских регионов власти заявили об отмене новогодних и рождественских праздников.

В Ленинградской области, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде местные администрации приняли решение сэкономить деньги, направив средства на поддержку участников специальной военной операции на Украине, призванных в рамках частичной мобилизации и их семей.

В администрации президента РФ сочли непроработанной идею отменить праздники.

«Считаем ее явно преждевременной и непроработанной», — сообщили РИА Новости в президентской администрации.

Прокомментировали инициативы отдельных российских регионов и в Министерстве обороны России.

Заместитель Министра обороны РФ – начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин заявил, что нет необходимости лишать россиян торжеств.

«Мы, безусловно, признательны за оказываемую сегодня во всех регионах активную поддержку Вооруженных сил РФ и проведения частичной мобилизации. Вместе с тем, хочу подчеркнуть, что никакой необходимости отменять праздничные новогодние мероприятия в российских регионах, чтобы направить сэкономленные средства для обеспечения наших военнослужащих, включая призванных в ходе частичной мобилизации, нет», - сообщил Горемыкин.

Замминистра отметил, что ВС РФ имеют все необходимое оснащение для обеспечения всех подразделений и каждого военнослужащего в полном объеме, как в районах проведения специальной военной операции, так и в местах подготовки мобилизованных граждан.