В военкомате обучение на военной кафедре приравняли к военному опыту

04.10.2022 | 13:19

Представитель военного комиссариата Санкт-Петербурга в эфире одного из местных телеканалов высказал свое мнение о военной кафедре.

Военком Сергей Качковский приравнял обучение на военной кафедре к срочной службе по призыву.

По его мнению, студент, который в рамках обучения в вузе закончил военную кафедру, имеет соответствующий армейский опыт.

«Военная кафедра — это тоже военный опыт, потому что на военной кафедре гражданин вначале получает теоретические знания, а по завершении обучения он проходит военные сборы, где эти теоретические навыки осуществляет на практике», - заявил Сергей Качковский.

Военком Санкт-Петербурга отдельно остановился на отказе военнообязанного от получения повестки для явки в военкомат.

Качковский напомнил, что после изменений в законодательстве появились штрафы размером до 200 000 рублей, обязательные работы или ограничение свободы сроком до 2 лет, тем лицам, кто отказался взять повестку.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию. В ряды вооруженных сил РФ будет призвано 300 000 человек. Предпочтение будет отдаваться тем, кто имеет боевой опыт, отслужил в армии или имеет необходимую военно-учетную специальность.