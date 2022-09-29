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В стране и мире

В Минобороны назвали основные задачи мобилизованных в зоне СВО

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В России продолжается частичная мобилизация, которая была объявлена 21 сентября президентом страны Владимиром Путиным. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, в вооруженные силы будет привлечено 300 000 военнообязанных.

В Минобороны РФ назвали основную задачу призванных для участия в специальной военной операции на Украине.

Согласно заявлению ведомства, мобилизованные граждане после слаживания приступят к выполнению задач по контролю и обороне освобожденных территорий.

В настоящий момент призванные в армию для участия в СВО россияне проходят подготовку на военных полигонах в разных уголках страны.

В четверг, 29 сентября, заместитель Министра обороны РФ генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров проверил ход подготовки граждан, призванных из запаса, на учебном полигоне Воздушно-десантных войск в Рязанской области.

Замглавы военного ведомства проинспектировал практические занятия призванных из запаса граждан по огневой, тактической, медицинской подготовке, использованию средств связи и вождению боевых машин.

В Минобороны РФ отметили, что занятия организованы с учетом опыта, полученного в Сирийской Арабской Республике и в ходе специальной военной операции.

Главное о мобилизации: бронь по профессиям, отсрочка отцам с детьми, важно для уклонистов, сроки мобилизации.

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