В стране и мире

Замена мясу: министр призвал оценить продукт из личинок мухи

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В эти дни в Сочи проходит выставка Innofood. Во время сессии глава Минпромторга Денис Мантуров заявил о необходимости развития производства продуктов из растительного белка.

По его мнению, потребителям следует поменять «ментальность» по отношению к новым предложениям на рынке, сообщает «Российская газета».

«В моем понимании мы идем в ногу с теми направлениями, вызовами, трендами, которые формируются в мире в этой части по использованию растительного сырья взамен животного белка», - заявил министр.

Денис Мантуров был сильно удивлен тем, что предложили его коллеги на выставке.

«Это действительно удивление, когда в мире используется белок из личинки черной львинки. Наверное, нужно чуть-чуть с ментальностью поработать всем нам здесь присутствующим и черная львинка может зайти», - предположил глава Минпромторга.

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Источник — Rg.ru
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Гость||

Вот сам пусть ест личинок львинок, а мы будем есть Мясо!

Гость||

Можем ему добавки положить из гва.

Гость||

Миллиардер хренов. Сам жри своих жуков.

Гость||

Шестёрочка давно продаёт личинки с мясом. Ещё там есть хлеб дор блю, макараны дор блю и мука комочками.

Гость||

Я с утра отложил коричневую личинку, как передать ее Манторову на завтрак.


Имя: Гость
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