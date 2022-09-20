Замена мясу: министр призвал оценить продукт из личинок мухи

20.09.2022 | 06:55

В эти дни в Сочи проходит выставка Innofood. Во время сессии глава Минпромторга Денис Мантуров заявил о необходимости развития производства продуктов из растительного белка.

По его мнению, потребителям следует поменять «ментальность» по отношению к новым предложениям на рынке, сообщает «Российская газета».

«В моем понимании мы идем в ногу с теми направлениями, вызовами, трендами, которые формируются в мире в этой части по использованию растительного сырья взамен животного белка», - заявил министр.

Денис Мантуров был сильно удивлен тем, что предложили его коллеги на выставке.

«Это действительно удивление, когда в мире используется белок из личинки черной львинки. Наверное, нужно чуть-чуть с ментальностью поработать всем нам здесь присутствующим и черная львинка может зайти», - предположил глава Минпромторга.