Косметолог: Яйца, рыба и орехи помогут от выпадения волос

14.02.2025 | 08:03

Здоровье волос обусловлено не только генетикой, уровнем гормонов и психологическим состоянием, но и питанием. В частности, некоторые продукты помогают бороться с облысением. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-трихолог, косметолог Екатерина Пащенко.

Она подчеркнула, что в основе крепких волос лежит белковое волокно кератин, поэтому нехватка белка может стать причиной ослаблению структуры волос.

«Яйца - отличный источник легкоусвояемого белка и биотина, который участвует в синтезе кератина. Постное мясо и рыба особенно полезны для обеспечения организма незаменимыми аминокислотами. Бобовые - чечевица, фасоль и нут - снабжают организм не только белком, но и железом, дефицит которого часто ассоциируется с выпадением волос», - перечислила эксперт.

Также питание кожи головы обеспечивают жирные кислоты омега-3. Поэтому следует включить в меню жирную рыбу (лосося, скумбрию, сардины), а также грецкие орехи, семена льна и чиа - в них также содержится витамин Е, защищающий клеточные мембраны от окислительного стресса.

На питание волосяных фолликулов негативно влияет недостаток железа. Этим элементом богаты красное мясо, шпинат, тыквенные семечки, чечевица. Кроме того, говядина, семечки и бобовые, морепродукты содержат цинк, необходимый для регулирования гормонального фона и обновления клеток.

С облысением может быть связан дефицит витамина D, синтезирующегося под влиянием солнечных лучей. Поэтому важны прогулки на свежем воздухе.

Также бороться с проблемой поможет витамин С, который улучшает всасывание железа и способствует синтезу коллагена. Им богаты цитрусовые, киви, клубника, брокколи. Кроме того, в формировании кератина ключевую роль играет биотин (витамин B7): при его недостатке может возникать ломкость волос. Он содержится в яйцах, орехах, авокадо и сладком картофеле.

Защитить клетки кожи головы и волосяные фолликулы от окислительного стресса и свободных радикалов помогают антиоксиданты. Ими богаты черника, малина и клубника, которые содержат флавоноиды, и зеленый чай, обладающий мощными антиоксидантными свойствами.