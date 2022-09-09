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С 1 октября в России будут увеличены льготные выплаты

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В ряде регионов России с 1 октября изменится размер и порядок получения социальных выплат.

По словам советника по правовым вопросам ООО «Юридическая группа «Совет» Александра Федотова, некоторые категории граждан получат новые меры социальной поддержки.

Советник отметил, что размер выплат будет варьироваться в зависимости от региона проживания льготника.

«Выплаты проводятся по инициативе местных властей. Соответственно, сроки перечисления денег и их суммы в разных районах страны отличаются друг от друга», — цитирует Федотова издание LIFE.

Эксперт привел в пример Ямало-Ненецкий автономный округ, где в 2022 году около 50 000 пенсионеров смогут получить дополнительно 1 122 рубля.

В ряде субъектов РФ пожилым людям будет назначена выплата в размере 5 000 рублей. Ее приурочат ко Дню пожилого человека.

Лица старше 70 лет, имеющие солидный трудовой стаж работы и инвалидность, смогут рассчитывать на 16 000 рублей.

Ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская отметила, что также будут проиндексированы пособия.

«Так, к примеру, в Рязанской области повышается размер детских пособий на 1,04 процента. В Архангельской области с 1 октября 2022 года индексируются в 1,04 раза размеры должностных окладов, ставок заработной платы работников государственных учреждений Архангельской области», - сообщила эксперт.

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Источник — life.ru
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Гость||

Не централизовано, кому-то , чего-то, где-то, несерьёзно всё это.

Гость||

Я так и не поняла - кому же из пенсионеров г. Пензы положена выплата в 5 тыс рублей?

Гость||

С какого возраста человек считается пожилым? :)

Гость||

Гость писал(a):

Я так и не поняла - кому же из пенсионеров г. Пензы положена выплата в 5 тыс рублей?
Ты само придумало эту выплату?

Имя: Гость
Комментарий:

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