В стране и мире

Спасет одно движение: эксперт дал простой совет, как отбиться от агрессивных собак

Печать
Telegram

В последнее время участились случаи нападения собак на взрослых и детей.

Атакуют не только беспризорные животные, но и домашние питомцы, которые по разным причинам оказались на улице.

Специалисты МЧС России раскрыли простой, но действенный способ, как можно остановить стаю решивших напасть на человека агрессивных собак.

«Имитируйте поднятие с земли условного предмета и бросок им в сторону собаки», - указано в рекомендациях на сайте ведомства.

Опираясь на практику спасатели отметили, что очень часто в подобных случаях собаки пугаются и стараются убежать.

«Если же агрессивные псы все-таки не оставляют намерений напасть на человека, нужно постараться остановить их командами «Фу!», «Стоять!» или «Сидеть!», - указывают специалисты.

В МЧС подчеркнули, что не стоит убегать от собак. Следует медленно отступать «к укрытию, забору или дому спиной, внимательно наблюдая за реакциями собаки и призывая на помощь окружающих».

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте