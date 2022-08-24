Спасет одно движение: эксперт дал простой совет, как отбиться от агрессивных собак

24.08.2022 | 10:43

В последнее время участились случаи нападения собак на взрослых и детей.

Атакуют не только беспризорные животные, но и домашние питомцы, которые по разным причинам оказались на улице.

Специалисты МЧС России раскрыли простой, но действенный способ, как можно остановить стаю решивших напасть на человека агрессивных собак.

«Имитируйте поднятие с земли условного предмета и бросок им в сторону собаки», - указано в рекомендациях на сайте ведомства.

Опираясь на практику спасатели отметили, что очень часто в подобных случаях собаки пугаются и стараются убежать.

«Если же агрессивные псы все-таки не оставляют намерений напасть на человека, нужно постараться остановить их командами «Фу!», «Стоять!» или «Сидеть!», - указывают специалисты.

В МЧС подчеркнули, что не стоит убегать от собак. Следует медленно отступать «к укрытию, забору или дому спиной, внимательно наблюдая за реакциями собаки и призывая на помощь окружающих».