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Госдума: пособие на школьников в 10 000 рублей заменено другим

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Последний летний месяц подходит к концу, а миллионы родителей российских школьников так и не дождались выплаты в 10 000 рублей.

В 2021 году в соответствии с указом президента, российские семьи, имеющие детей в возрасте от 6 до 18 лет, смогли получить единовременную выплату в размере 10 000 рублей.

Деньги перечислялись в августе – декабре 2021 года, а само заявлением можно было подать с 15 июля до 1 ноября. В Пенсионном фонде России подчеркивали, что выплата была единоразовой.

В 2022 году глава государства Владимир Путин не подписывал документ о возобновлении выплат на «сборы детей к школе». Хотя в ряде СМИ появлялась информация, что обсуждение вопроса о назначении выплаты в 10 000 рублей идет.

Косвенно эту информацию подтвердил и министр труда, соцзащиты и демографии Пензенской области Алексей Качан.

На брифинге в правительстве Пензенской области, посвященном сборам детей к новому учебному году, отвечая на вопрос о единовременной выплате в размере 10 000 рублей он заявил, что начисление выплаты обсуждается, но до сих пор ничего не решено, поэтому ответить однозначно не представляется возможным.

Специалисты Пенсионного фонда России поставили точку в вопросе о назначении выплат в 2022 году. На горячей линии ПФР заявили, что в ведомстве не обладают такой информацией.

Депутат Госдумы Светлана Бессараб в интервью изданию Starhit объяснила мотивы подобного решения.

«В этом году единовременная выплата в размере 10 000 рублей была заменена регулярным ежемесячным пособием для семей, нуждающихся в такой помощи. Мы закрыли лазейку в законодательстве, которую затем заполнили такой разовой мерой. Пособие составляет от 50 процентов до 100 процентов от суммы алиментов - то есть, в среднем до 12 тысяч рублей, которые поступают ежемесячно, а не раз в год в августе», - заявила Бессараб.

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