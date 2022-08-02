Общество

Алексей Качан ответил на вопрос о выплате 10 000 рублей на школьников

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Во вторник, 2 августа, на брифинге в правительстве Пензенской области, посвященном сборам детей к новому учебному году, министр труда, соцзащиты и демографии Алексей Качан ответил на вопрос о единовременной выплате в размере 10 000 рублей.

Речь идет о деньгах, которые родители школьников по инициативе Президента РФ Владимира Путина получили в августе 2021 года в качестве помощи от государства на подготовку ребенка к 1 Сентября. Пензенцы ожидали, что это повторится и в 2022-м.

Алексей Качан заявил, что начисление выплаты обсуждается, но до сих пор ничего не решено, поэтому ответить однозначно не представляется возможным.

В пресс-службе регионального минтруда сетевому изданию «ПензаИнформ» пояснили, что вопрос о предоставлении данного вида выплаты находится в компетенции Пенсионного фонда России.

В отделении ПФР по Пензенской области уточнили: на данный момент (по состоянию на 2 августа) никаких документов, касающихся выплат к новому учебному году, не поступало.

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Гость||

К выборам подкинут плебсу, ой, то есть к первому сентября подержат семьи с детьми.

Гость||

Не факт. Средства сейчас уходят в ином, всем известном направлении.

Имя: Гость
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