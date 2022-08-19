В Госдуме назвали срок назначения и размер ежегодной выплаты для школьников

19.08.2022 | 15:05

В Государственной думе РФ разработали новый законопроект, в котором регламентированы сроки и размер ежегодной выплаты школьникам и студентам.

По мнению депутатов, семьи с детьми, которые обучаются в школах, а также на очной форме в средних специальных и высших учебных заведений, должны получать ежегодную выплату.

«Законопроект с таким предложением внесли на днях в Госдуму вместе с коллегами по фракции. Эта инициатива необходима для того, чтобы переломить тенденцию по снижению рождаемости в России», - заявил депутат Госдумы Сергей Миронов.

Парламентарий отметил, что в настоящий момент затраты семей на сбор детей в школу, средние и высшие учебные заведения составляют значительную часть семейного бюджета.

«Для школьников предлагаем установить ежегодную выплату в размере 21 850 рублей. Причем для семей, признанных малоимущими, считаем правильным установить такую выплату в размере 34 679 рублей, включив в выплату дополнительно 12 829 рублей. Такие же выплаты необходимо предусмотреть для семей с детьми-студентами», - сообщил Миронов.

По его словам, выплата будет осуществляться в июне – декабре соответствующего календарного года, в который возникает право на ее получение. Депутат отметил, что инициатива уже получила положительный отклик и от профильных специалистов.

«Эта инициатива – важная, нужная и правильная. Стоимость сбора ребенка в школу сегодня очень высокая. В этом году отправить ребенка в школу стоит от 9 до 13 тысяч рублей в зависимости от того, какой это класс. К сожалению, далеко не все субъекты имеют возможность выдавать такие выплаты. Такие решения на федеральном уровне могли бы помочь семьям. Мы считаем это хорошей мерой социальной поддержки. Безусловно, мы одобряем такое предложение», - считает глава общественной организации «Объединение родителей» Инна Гориславцева.