В Госдуме рассказали о «первосентябрьском капитале» в 10 000 рублей

04.08.2022 | 13:21

Депутаты Государственной думы РФ продолжают высказывать свое мнение относительно выдачи в августе 2022 года гражданам страны 10 000 рублей на сбор детей в школу.

В 2021 году семьи со школьниками в возрасте от 6 до 18 лет получили помощь от государства на каждого ребенка. Выплаты в размере 10 000 рублей от Пенсионного фонда России были сделаны по инициативе главы государства Владимира Путина.

В 2022 году семьи с детьми школьного возраста продолжают ждать аналогичную помощь. В ПФР заявили, что выплата в прошлом году была единовременной. Специалисты объяснили, что в этом августе рассчитывать на подобную поддержку не стоит.

«На сегодняшний день никаких нормативных документов о единовременной выплате на детей в 2022 году не выходило», - сообщили в пресс-службе ПФР.

При этом в Государственной думе РФ считают, что «первосентябрьский капитал» очень необходим семьям со школьниками.

«В прошлом году эта выплата была единовременной. Мы ждём принятия законопроекта, чтобы эти 10 тысяч выплачивались родителям школьников ежегодно», - написал в своем Telegram-канале депутат Госдумы Ярослав Нилов.

Солидарен с коллегой и Ренат Сулейманов. Парламентарий уверен, что такая выплата в 2022 году безусловно необходима.

«Сегодня в России достаточно высокий уровень инфляции — она оценивается в 15 процентов в годовом исчислении. Это очень много, особенно для семей, имеющих детей. Ведь когда в семье несколько детей, это нередко переводит семью в разряд малоимущих. Сегодня растут расходы на подготовку детей в школу», - сообщил депутат Госдумы Ренат Сулейманов.

Парламентарии считают, что необходимо пересмотреть условия выдачи 10 000 рублей на сборы ребенка к школе.

«Единственное условие - определение критериев нуждаемости. Это простое соблюдение базового принципа соцполитики - адресности. Когда нуждающиеся гарантированно получат деньги, а тех, кому они не нужны, эта помощь обойдёт стороной. Скажем, тем, кто возит детей в элитные закрытые школы, 10 тысяч от государства к 1 сентября едва ли нужны», - отметил Ярослав Нилов.