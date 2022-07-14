На торги выставлены площади 13 магазинов «Лента» в Москве

14.07.2022 | 15:29

На открытых торгах отдельными лотами продаются 13 торговых помещений в Москве, которые в данный момент арендует сеть супермаркетов «Лента». Площади продаются в рамках взыскания с их собственника, компании Retail Chain Properties, в интересах банка непрофильных активов «Траст», которому объекты переданы в залог.

Открытые торги будут проходить начиная с июля на нескольких электронных площадках. Как отмечается в пресс-релизе банка, все объекты находятся в районах с высокой пешеходной проходимостью и транспортной доступностью. С якорным арендатором заключены долгосрочные договоры с арендной ставкой в зависимости от выручки супермаркетов.

Торги будут проходить на разных площадках. Так, например, на площадке universal.electro-torgi.ru.

22 июля будут выставлены несколько магазинов площадью более 3 000 кв. м и 4 500 кв. м, а также двух торговых помещений 4 500 кв. м и 260 кв. м. Позднее, на этой же площадке 29 июля пройдут торги по другому крупному лоту — двухэтажному зданию общей площадью около 4 000 кв. м. На площадке el-torg.ru пройдут торги по продаже сразу двух объектов, каждый из которых площадью 800 кв. м.

Также 25 июля на площадке sale-torg.ru пройдут торги по продаже помещений супермаркетов площадью более 4 000 кв. м и площадью почти 1 000 кв. м. Дата торгов по продаже еще одного объекта общей площадью около 4 000 кв. м. будет объявлена позднее.

Кроме этого небольшие торговые площади будут проданы на площадке el-torg.net, дата торгов будет объявлена позднее. А на площадке union-torg.ru выставлено еще одно помещение площадью 1 600 кв. м.