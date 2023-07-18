Коммерческую недвижимость можно успеть купить по выгодной цене

18.07.2023 | 15:49

В июле в жилом комплексе комфорт-класса «Лугометрия» действуют максимально выгодные цены на коммерческую и офисную недвижимость.

Правильно выбранное помещение для бизнеса зачастую становится ключом к успеху дела. Оптимальная стоимость недвижимости позволит сэкономить средства и вложить их в развитие предприятия.

Вот главные достоинства помещений от ГК «Территория жизни».

- Стоимость. До конца июля можно приобрести офисные помещения от 28 кв. м в ЖК «Лугометрия» по 49 999 рублей за квадратный метр. *

- Местоположение. «Лугометрия» - современный жилой комплекс с развитой инфраструктурой, который станет домом для 18 000 жителей. Здесь будет все для комфортной жизни: магазины, салоны, фитнес-центры.

- Качество. Коммерческие помещения отвечают современным требованиям и подходят для любого бизнеса. Они имеют отдельный вход и место под рекламную вывеску на входной группе. Предусмотрены просторный зал, дополнительные комнаты, высокие потолки, широкие панорамные окна. Уже выполнена предчистовая отделка.

Благодаря большому числу вариантов планировочных решений можно легко найти идеальное место для небольшого хобби-магазина, уютной кофейни, продуктового магазина или салона красоты.

Также застройщик предлагает готовые коммерческие помещения в ЖК «Арбековская застава». Они подойдут для любого бизнеса, а главное - дадут возможность начать работать сразу после покупки или оплаты аренды.

Дополнительные преимущества для собственников и арендаторов:

- транспортная доступность - легко добраться и несложно найти;

- большой пешеходный трафик, благодаря которому многие жители станут клиентами;

- в помещениях готовая отделка, что позволяет запустить бизнес сразу, сэкономив время и деньги;

- доступная стоимость аренды - от 900 рублей за квадратный метр, также действует акция «Арендные каникулы».

Также застройщик готов предложить выгодное сотрудничество всем собственникам. Владелец коммерческой недвижимости получает возможность стать партнером и принять участие в масштабных мероприятиях, которые проходят на площадках жилых комплексов ГК «Территория жизни».

Все вопросы можно задать по телефону 39-00-00 или на сайте и в группе «ВКонтакте». Персональный менеджер поможет подобрать оптимальные варианты недвижимости в зависимости от направления бизнеса.

Реклама, заказчик ООО «КМ».

* Акция действует до 31 июля 2023 года. Действие акции распространяется на офисные помещения 11-го строения ЖК «Лугометрия», адрес: ул. Яшиной, 8. Подробности по телефону 203-000. Проектная декларация на сайте нашдом.рф.