До 1 декабря пензенцы должны уплатить имущественные налоги

14.11.2023 | 07:53

Владельцы имущества должны до 1 декабря уплатить налог на него. Об этом напомнил декан факультета права Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Вадим Виноградов в беседе с агентством «Прайм».

Он рассказал, что если не сделать этого вовремя, то 2 декабря начнут начислять пени в размере 1/300 ставки ЦБ за каждый день просрочки. Кроме того, на владельца имущества могут наложить штраф - 20% от неоплаченной суммы. Если же налоговые органы докажут, что налог не оплачен или занижен умышленно, то начисления составят 40% от недоимки.

Базовая ставка налога зависит от вида объекта налогообложения.

«Если речь идет о жилых помещениях, гаражах и парковочных местах, то она составляет 0,1% от кадастровой стоимости. Налог на офисные помещения, помещения в торговых центрах и любую недвижимость дороже 300 миллионов рассчитывается по ставке 2%. На остальные объекты — 0,5%», - объяснил Вадим Виноградов.

Он отметил, что местные власти могут снизить или увеличить (максимум - в три раза) эти ставки.

Налоговая инспекция сама рассчитает размер имущественного налога. Собственники получают уведомления в личном кабинете на сайте ФНС и письмом по месту регистрации.