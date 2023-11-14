Сетевое издание|18+|Вторник|14 ноя 2023|08:56
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+5oC
+6oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+4oC
+5oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

До 1 декабря пензенцы должны уплатить имущественные налоги

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Владельцы имущества должны до 1 декабря уплатить налог на него. Об этом напомнил декан факультета права Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Вадим Виноградов в беседе с агентством «Прайм».

Он рассказал, что если не сделать этого вовремя, то 2 декабря начнут начислять пени в размере 1/300 ставки ЦБ за каждый день просрочки. Кроме того, на владельца имущества могут наложить штраф - 20% от неоплаченной суммы. Если же налоговые органы докажут, что налог не оплачен или занижен умышленно, то начисления составят 40% от недоимки.

Базовая ставка налога зависит от вида объекта налогообложения.

«Если речь идет о жилых помещениях, гаражах и парковочных местах, то она составляет 0,1% от кадастровой стоимости. Налог на офисные помещения, помещения в торговых центрах и любую недвижимость дороже 300 миллионов рассчитывается по ставке 2%. На остальные объекты — 0,5%», - объяснил Вадим Виноградов.

Он отметил, что местные власти могут снизить или увеличить (максимум - в три раза) эти ставки.

Налоговая инспекция сама рассчитает размер имущественного налога. Собственники получают уведомления в личном кабинете на сайте ФНС и письмом по месту регистрации.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте