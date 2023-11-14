До 1 декабря пензенцы должны уплатить имущественные налоги

Владельцы имущества должны до 1 декабря уплатить налог на него. Об этом напомнил декан факультета права Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Вадим Виноградов в беседе с агентством «Прайм».
Он рассказал, что если не сделать этого вовремя, то 2 декабря начнут начислять пени в размере 1/300 ставки ЦБ за каждый день просрочки. Кроме того, на владельца имущества могут наложить штраф - 20% от неоплаченной суммы. Если же налоговые органы докажут, что налог не оплачен или занижен умышленно, то начисления составят 40% от недоимки.
Базовая ставка налога зависит от вида объекта налогообложения.
«Если речь идет о жилых помещениях, гаражах и парковочных местах, то она составляет 0,1% от кадастровой стоимости. Налог на офисные помещения, помещения в торговых центрах и любую недвижимость дороже 300 миллионов рассчитывается по ставке 2%. На остальные объекты — 0,5%», - объяснил Вадим Виноградов.
Он отметил, что местные власти могут снизить или увеличить (максимум - в три раза) эти ставки.
Налоговая инспекция сама рассчитает размер имущественного налога. Собственники получают уведомления в личном кабинете на сайте ФНС и письмом по месту регистрации.
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