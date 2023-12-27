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Экономика

Пензенцам нужно продать несколько квартир, чтобы купить одну в Москве

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Жителям Пензы нужно продать 3 однокомнатные квартиры на вторичном рынке, чтобы купить одну такую же в Москве. Таковы результаты исследования, проведенного экспертом Циан.Аналитики.

Пензенцам нужно продать несколько квартир, чтобы купить одну в Москве

Аналогичная ситуация в соседних Саратове, Тамбове и Рязани. А жителям Саранска и Ульяновска нужно продать по 4 «однушки» для приобретения жилья в столице.

Средняя стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке Москвы к концу 2023 года составила 12,2 млн рублей.

Наиболее близки к Москве по ценам Санкт-Петербург и Салехард. Жителям этих городов, если продать «однушку», нужно доложить еще примерно половину ее стоимости, чтобы купить аналогичную недвижимость в столице.

По итогам II квартала 2023 года в Пензенской области регистрировалась минимальная в Приволжском федеральном округе цена квадратного метра в квартирах на вторичном рынке жилья - 62 882 руб. В новостройках этот показатель составил 88 931 руб.

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Источник — фото 2 - «Циан для профи»
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