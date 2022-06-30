До конца 2022 года: стало известно о налоге на электросамокаты

30.06.2022 | 15:41

В России продолжается обсуждение необходимости законодательного урегулирования средств индивидуальной мобильности (СИМ).

По словам сенатора Александра Башкина, статистика травматизма с участием электросамокатов растет огромными темпами. В 2019-2020 годах было зафиксировано несколько подобных инцидентов, а уже в 2021 году 672, причем 20 из них с летальным исходом.

«Но и этой статистике верить нельзя, поскольку люди на электросамокатах и скутерах считаются пешеходами и по многим инцидентам попадают в этот разряд. Таким образом, таких случаев гораздо больше. Это неудивительно, ведь число электросамокатов также растет в геометрической прогрессии», - заявил сенатор.

Башкин считает, что часть самокатов нужно перевести в разряд транспортных средств с обязательной регистрацией в ГИБДД.

«Соответственно, потребуется ввести обязательное ОСАГО для таких самокатов и транспортный налогов них», - подчеркнул сенатор.

Начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников выразил журналистам свое мнение, что до конца 2022 года статус электросамокатов будет урегулирован.

«Очень много мы обсуждаем (статус электросамокатов – прим. редакции), у нас является основным разработчиком Минтранс, наш научный центр с ними работает. Я вам сегодня сказать о том, в каком виде это будет конкретно, не могу. Потому что в обсуждении очень много идет прений, принимаются решения, обсуждаем. Но я уверен, что до конца года мы разберемся с этой категорией, и все-таки максимально упорядочим», - пояснил на пресс-конференции в четверг, 30 июня, Черников.

Генерал-лейтенант отметил, что электросамокаты развивающие скорость до 100 километров в час вообще не стоило разрешать ввозить в Россию. Черников предложил убрать с дорог страны подобные СИМ или перевести их в категорию мопедов, мотоциклов.