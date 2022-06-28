В ПФР рассказали, кто и как получит вторую пенсию

28.06.2022 | 13:48

Часть пожилых россиян имеют право на получение второй пенсии.

Граждане, которым исполнилось 80 лет, имеют право увеличить фиксированную выплату к страховой пенсии, сообщает агентство «Прайм».

В Отделении ПФР по Москве и Московской области пояснили, что через месяц после достижения пенсионером 80 лет размер выплат будет увеличен в два раза.

«Пенсионеры, достигшие 80 лет, спустя месяц после дня рождения могут получить прибавку к пенсионной выплате в размере 7220,74 рублей. Перерасчет происходит в автоматическом режиме», - сообщили в ПФР.

В Пенсионном фонде отметили, что претендовать на повышение пенсии не могут инвалиды первой группы и те, кто получает социальные выплаты по случаю потери кормильца.

Пожилые граждане после достижения 80 лет имеют право и на оформление компенсации по уходу за собой. Выплату может оформить на себя их близкий человек, за исключением получающих пособие по безработице.

Сделать это можно с помощью портала госуслуг, на сайте Пенсионного фонда России или при личном обращении в клиентскую службу.