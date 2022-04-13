Теперь официально: в Рособрнадзоре внесли ясность с проведением ЕГЭ

13.04.2022 | 11:57

В последние дни в ряде регионов России был повышен уровень террористической опасности из-за проводящейся на территории Украины специальной операции. Его объявили власти Белгородской, Брянской, Курской и частично Воронежской областей, Краснодарского края. В связи с этим в сети начала появляться информация, что экзамены в школах могут быть перенесены.

Представители Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки выступили с официальным заявлением по поводу переноса или отмены ЕГЭ и ОГЭ.

«В настоящее время внесение изменений в расписание ЕГЭ и ОГЭ не предполагается. Следует отметить, что для сдачи ОГЭ предусмотрено три периода (досрочный - с 21 апреля по 17 мая, основной - с конца мая по июль, дополнительный - в сентябре). Кроме того, в каждом из периодов предусмотрены резервные дни», - заявили в пресс-службе Рособрнадзора.

В ведомстве напомнили, что основной этап сдачи пройдет с 26 мая по 2 июля. Для участия в экзаменах зарегистрировались почти 737 тысяч человек, в том числе 649 тысяч выпускников 2022 года. ОГЭ предстоит сдать более 1,331 миллиона девятиклассников.

Ответили в Рособрнадзоре и на слова депутата Государственной думы РФ Сергея Миронова, который потребовал отменить ЕГЭ и заявил, что «ситуация с нехваткой бумаги в образовательных учреждениях продолжает усугубляться».

«А это ставит под сомнение проведение ЕГЭ. Закупать по нынешним баснословным ценам, которые достигают 1 800 рублей за пачку в 500 листов, региональные минобры и муниципальные отделы образования не могут», - написал Миронов в своем telegram-канале.

«Для проведения ЕГЭ в 2022 году в регионах есть необходимые запасы бумаги, картриджей, канцелярских принадлежностей, а также антисептиков и средств для уборки помещений. Об этом свидетельствуют результаты мониторинга, проведенного Рособрнадзором в течение последней недели», - сообщили в Рособрнадзоре.

«Проведение ЕГЭ будет полностью обеспечено всем необходимым, экзамены пройдут в соответствии с намеченным графиком», - заявил глава ведомства Анзор Музаев.