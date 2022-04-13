Своим решением Владимир Путин «прекратил все коронавирусы в мире»

13.04.2022 | 14:44

Владимир Путин на космодроме Восточный провел встречу со своим коллегой президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Главы двух стран обсудили вопросы сотрудничества, выразили мнение о политической и экономической ситуации в мире.

«Несмотря на так называемое внешнее давление, у нас отношения в сфере экономики развиваются успешно, почти 40 миллиардов долларов оборот, 38 с лишним миллиардов – это очень хороший показатель. Белоруссия – одна из стран – лидеров по объёму товарооборота с Россией», - отметил Путин.

По итогам встречи Александр Лукашенко назвал Путина «молодцом» за то, что тот «прекратил все коронавирусы в мире».

«Вчера Путину говорю: слушай, ты молодец — война войной, но ты мгновенно в мире прекратил все коронавирусы, все выздоровели», — цитирует Лукашенко РИА Новости.

Президент Белоруссии добавил, что выбранный его государством путь по борьбе с коронавирусной инфекцией оказался правильным. Лукашенко отметил, что на протяжении всей пандемии в республике ни разу не вводили локдаун.

«У нас (в Белоруссии) все хорошо. Мы скоро разберемся в коронавирусе и оценим и плюсы, и минусы. Я не хочу сказать, что мы там все правильно делали. Но за весь промежуток времени смертей около 8 тысяч было всего», — сказал Лукашенко.