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В стране и мире

Поставлена точка в вопросе с отменой ОГЭ и ЕГЭ в 2022 году

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В последние месяцы в сети активно обсуждалась возможная отмена основного и единого государственных экзаменов.

По первоначальной версии, в ход и порядок итоговых испытаний могла вмешаться пандемия коронавирусной инфекции, затем в пабликах в соцсетях и в СМИ обсуждался вариант отмены экзаменов из-за подорожания и дефицита бумаги.

Точку в вопросе с отменой ЕГЭ и ОГЭ поставили на портале «Объясняем.РФ»

В 2022 году проведение государственной итоговой аттестации в 9 классах возвращается в «доковидный» формат. Экзамены пройдут во всех регионах России, а также в образовательных организациях за рубежом.

ЕГЭ в 2022 году будет проводиться в три периода: досрочный — с 21 марта по 15 апреля, основной — с 26 мая по 2 июля, дополнительный — 5 по 20 сентября 2022 года.

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Гость||

Не хотят они по нормальному к людям и даже детям

Гость||

На Ютубе был тест. Если правильно ответите на 3 вопроса, то вы молодец! Тест по литературе. Интересно стало. Я ответила на 8 из 10, первый раз видя названия этих книг!!!! Т.е. я вообще, вундеркинд... :) Вот так дети и сдают ЕГУ....

Имя: Гость
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