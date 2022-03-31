Поставлена точка в вопросе с отменой ОГЭ и ЕГЭ в 2022 году

31.03.2022 | 07:45

В последние месяцы в сети активно обсуждалась возможная отмена основного и единого государственных экзаменов.

По первоначальной версии, в ход и порядок итоговых испытаний могла вмешаться пандемия коронавирусной инфекции, затем в пабликах в соцсетях и в СМИ обсуждался вариант отмены экзаменов из-за подорожания и дефицита бумаги.

Точку в вопросе с отменой ЕГЭ и ОГЭ поставили на портале «Объясняем.РФ»

В 2022 году проведение государственной итоговой аттестации в 9 классах возвращается в «доковидный» формат. Экзамены пройдут во всех регионах России, а также в образовательных организациях за рубежом.

ЕГЭ в 2022 году будет проводиться в три периода: досрочный — с 21 марта по 15 апреля, основной — с 26 мая по 2 июля, дополнительный — 5 по 20 сентября 2022 года.