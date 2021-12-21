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В стране и мире

За ненадлежащее содержание кошек и собак собираются ввести штраф

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В последнее время в сети то и дело всплывают факты жестокого обращения с животными. Законодатели решили оградить домашних питомцев не только от садистов, которые мучают питомцев, но и защитить зверей от ненадлежащего содержания.

17 декабря в Государственной думе РФ будет рассмотрен законопроект, который в случае его принятия дополнит КоАП статьей 8.50 и предусмотрит возможность привлечения к ответственности владельцев домашних животных, не соблюдающих требования к их содержанию.

Согласно документу, новой статьей предусмотрены вынесение предупреждения и наложение административного штрафа в размере: от 500 до 1,5 тысяч рублей для физических лиц и от 3 тысяч до 5 тысяч рублей для ИП – за совершение правонарушения впервые.

Повторное нарушение увеличивает штрафы. Для граждан они составят от 1,5 тысяч до 3 тысяч рублей, для ИП от 5 тысяч до 10 тысяч рублей.

В пояснительной записке к документу указывается, что в ряде субъектов РФ в первом квартале текущего года были зафиксированы многочисленные обращения в органы государственной власти на ненадлежащее содержание домашних животных – в том числе в части осуществления их выгула без соблюдения безопасности для окружающих.

Авторы законопроекта считают, что применение мер административной ответственности для недобросовестных владельцев животных может выступить в качестве эффективной предупредительной меры и обеспечить сокращение количества правонарушений в указанной сфере.

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