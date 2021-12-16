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Россиянам захотели выплачивать новогоднюю пенсию каждый год

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Комитет Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов разработал инициативу выплачивать новогоднюю пенсию россиянам ежегодно, пишут «Известия».

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что инфляция этого года может дойти до девяти процентов, что негативно повлияет на доход пенсионеров. При этом накануне каждого Нового года россияне захотят много потратить на покупку подарков и организацию праздника.

«Предновогодняя выплата необходима, так как поможет пенсионерам не только достойно отметить Новый год, но и не залезать в долги по кредитам, чтобы купить подарки. Поэтому, конечно, если правительство поддержит эти нормы, мы за них проголосуем», - заявил лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов.

Авторы инициативы предложили установить выплату в размере получаемой россиянами пенсии на дату предоставления им данной пенсионной выплаты.

Комитет Госдумы поясняет, что источником выплат будет федеральный бюджет. По мнению авторов законопроекта, в 2022 году на эти цели может потребоваться 786,2 миллиарда рублей.

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Источник — Lenta.ru
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Гость||

Каждый день и час изо всех "утюгов" кричат-

Халва Халва, а слаще не становится.

Гость||

Хотеть не значит выплатить

Бла-бла-бла шоу

Гость||

Но денег нет, поэтому отклонить, нечего шиковать.

Имя: Гость
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