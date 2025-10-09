Сетевое издание|18+|Четверг|9 окт 2025|17:12
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в MAX PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+17oC
+18oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+16oC
+17oC
Завтра | Облачно |

В стране и мире

Раскрыт секрет передвижения загадочных статуй с острова Пасхи

Печать
Telegram

Ученые раскрыли одну из самых загадочных тайн археологии: как жители острова Пасхи смогли передвинуть каменные статуи весом до 80 тонн.

Исследование, опубликованное международной группой антропологов, показало, что моаи не волокли по земле, а они буквально сами «ходили» к месту установки, покачиваясь из стороны в сторону. Об этом сообщает Daily Mail.

С помощью 3D-моделирования и экспериментов с четырехтонной копией статуи исследователи подтвердили, что древние жители Рапануи привязывали к статуям канаты и раскачивали его в зигзагообразном движении. Такая техника позволяла небольшой группе людей перемещать огромные моаи на десятки метров без особых усилий. «Как только статуя начинает раскачиваться, она идет сама, - пояснил профессор Карл Липо из Университета Бингемтона. - Нужно лишь поддерживать ритм».

Форма и наклон статуй, как выяснилось, были продуманы специально для такого способа передвижения: широкое D-образное основание и центр тяжести, смещенный вперед, делали движение устойчивым и естественным. Более того, на острове сохранились особые «дороги моаи» шириной около 4,5 метра с вогнутым рельефом - идеальные для того, чтобы статуи могли «шагать».

Открытие не только подтвердило правоту древних легенд, утверждавших, что каменные гиганты «шли сами», но и показало высокий уровень инженерной мысли народа Рапануи.

Ранее археологи обнаружили в древнеегипетском поселении древнейший свисток, созданный более 3,3 тысячи лет назад.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети