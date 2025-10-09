В Минцифры опровергли информацию об отключении интернета в выходные дни

09.10.2025 | 16:18

Минцифры России опровергло информацию о том, что в стране будут отключать интернет в выходные дни. Об этом ведомство предупредило в Telegram.

«Распространяющаяся в мессенджерах информация якобы от имени пресс-службы Минцифры России о планируемых ограничениях доступа к интернету в выходные дни не соответствует действительности», - говорится в сообщении. В ведомстве назвали эти сведения фейком.

В Минцифры добавили, что мобильный и спутниковый интернет в России работает штатно с учетом особенностей, связанных с безопасностью граждан.

В министерстве призвали россиян не верить недостоверным источникам и уточнять данные на сайте ведомства или на его страницах в соцсетях.

В сентябре депутат Госдумы Николай Арефьев предложил отключать россиянам интернет как минимум на выходные. Он заявил, что такая мера поможет сохранить здоровье граждан.

Ограничения в работе мобильного интернета в России начались перед Днем Победы. К этой мере прибегали из-за угроз беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Сбои наблюдались в десятках российских регионов. Новости об отключении интернета продолжают регулярно появляться в медиапространстве.