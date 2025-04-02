Банк ВТБ вновь снижает ставки по ипотеке

02.04.2025 | 10:36

ВТБ с 1 апреля вновь корректирует условия рыночных ипотечных программ. Снижение ставок составит 1,1-1,6 процентного пункта.

По новым условиям кредиты на покупку квартир и апартаментов будут доступны от 26,7% годовых, при получении средств на индивидуальное жилищное строительство - от 27,4% годовых.

Минимальные ставки доступны клиентам при условии оформления комплексного страхования, подтверждения дохода и не зависят от размера первого взноса.

За последний месяц ВТБ существенно смягчил условия по ипотеке. Банк снизил ставки по рыночным ипотечным программам, по комбинированной ипотеке, в том числе на индивидуальное жилищное строительство, а также пересмотрел требования к первому взносу, уменьшив его до 20% для зарплатных клиентов и до 30% - для остальных.

Кроме того, ВТБ возобновил ипотеку без документального подтверждения доходов, в том числе в рамках программ с государственной поддержкой.

Рыночная ипотека с 1 апреля, для ставки 26,70%: полная стоимость кредита (новостройка (квартира, таунхаус)) 27,849%-29,948%. Ставка 26,70% годовых действует при условии комплексного страхования, подтверждении дохода и занятости, при первом взносе от 30,1%, с учетом дисконта за перевод заработной платы в банк ВТБ и при сумме кредита более 25 млн руб. для Москвы и МО, Санкт-Петербурга и ЛО или более 10 млн руб. для других регионов.

Условия применения дисконта: в течение трех месяцев с даты заключения кредитного договора должно произойти первое зачисление от работодателя на сумму более 400 руб. В противном случае ставка по ипотеке увеличится на 0,9 процентного пункта.

Программа на покупку строящегося и готового жилья. Сумма кредита - до 100 млн руб. Валюта кредита - рубли. Срок кредита - от 1 до 30 лет. Условия действительны с 1 апреля 2025 г. до даты изменения банком условий кредитования.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита (займа) на сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) оказывает исключительно банковские услуги. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения причин. Банк предоставляет кредит в случае, если заемщик (созаемщик, при наличии) соответствует требованиям банка и представил полный пакет необходимых документов. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1 000.

Для ставки 27,4% (ИЖС): полная стоимость кредита 28,556%-31,365%. Ставка 27,40% годовых действует при условии комплексного страхования, подтверждении дохода и занятости, первом взносе от 30,1% для действующих зарплатных клиентов банка ВТБ. Программа на строительство жилого дома силами подрядных или строительных организаций, аккредитованных банком. Сумма кредита - до 60 млн руб. Валюта кредита - рубли. Срок кредита - от 1 до 30 лет. Условия действительны с 1 апреля 2025 г. до даты изменения банком условий кредитования.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита (займа) на сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) оказывает исключительно банковские услуги. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения причин. Банк предоставляет кредит в случае, если заемщик (созаемщик, при наличии) соответствует требованиям банка и представил полный пакет необходимых документов. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1 000.

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