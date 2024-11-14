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Экономика

Специалисты объяснили, как повысить шансы на получение кредита

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Банки детально проверяют кандидатуры потенциальных заемщиков, поэтому, если есть сомнения, что кредит одобрят, стоит выбрать вариант с залогом недвижимости. Деньги можно взять на любые цели.

Данные программы есть в линейках многих банков. Кредит на любые цели под залог недвижимости отличается:

- лояльными условиями (предусмотрен повышенный лимит и сниженная процентная ставка);

- высокими шансами на одобрение (за счет обеспечения банки застрахованы от рисков);

- быстрым рассмотрением (заявки на кредитование под залог недвижимости на любые цели анализируются автоматически, реже к процессу подключаются сотрудники);

- порядком пользования объектом (собственник продолжает владеть недвижимостью, но провести сделки купли-продажи, дарения или обмена не получится до погашения задолженности);

- нецелевым характером (деньги можно потратить на свое усмотрение).

Стоит учитывать, что кредиты с обеспечением имеют имущественные риски. В случае непогашения объект может быть продан с торгов.

При этом банк оставляет за собой право отказать в кредитовании без объяснения причин. Чтобы повысить шансы на одобрение, важно следовать советам:

- не искажать факты (недостоверная информация может стать причиной отказа);

- вписывать правильные контактные данные для обсуждения деталей займа под залог;

- не допускать орфографических ошибок и несоответствия с документами.

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Источник — фото pixabay.com
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