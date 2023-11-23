Жители Пензенской области хранят на вкладах 243 млрд рублей

23.11.2023 | 10:16

Жители Пензенской области все чаще несут деньги в банки. Объем средств на вкладах достиг 243 млрд рублей. Это на 22% больше прошлогоднего показателя.

Данные на 1 октября обнародовало региональное отделение Банка России.

«Увеличение депозитного портфеля связано с ростом ставок по вкладам. Кроме того, срочные банковские вклады защищают сбережения от обесценения», - пояснил управляющий отделением Александр Хлобыстов.

Уточняется, что доля рублевых вкладов составила 237 млрд, это 97% от всего объема денежных средств, размещенных жителями региона.

Для сравнения: по состоянию на 1 апреля 2023 года пензенцы хранили в банках 181 млрд рублей. На 1 декабря 2022-го на душу населения в области приходился вклад в 156 800 рублей. В 2021-м пензенцы держали на вкладах и счетах 174,3 млрд.