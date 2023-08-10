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Экономика

Пензенцы хранят в банках почти 200 млрд рублей

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По состоянию на 1 июля в банках Пензенской области хранится 304,8 млрд рублей. За год этот показатель вырос на 18,2%.

62,9% от этой суммы - 191,7 млрд рублей - приходится на счета и вклады граждан (без учета счетов эскроу). По сравнению с 1 июля прошлого года объем таких сбережений вырос на 16,1%, причем 96,9% этих средств хранятся в рублях.

Средства организаций, хранящиеся на счетах, составляют 44,3 млрд рублей, а индивидуальных предпринимателей - 14,3 млрд рублей. За год рост составил 38,2% и 41,9% соответственно.

По словам управляющего отделением Пенза Волго-Вятского ГУ Банка России Александра Хлобыстова, банковские вклады по-прежнему остаются наиболее востребованным способом хранения сбережений.

«Они надежны и понятны, позволяют сохранить средства и получить заранее известный гарантированный доход», - объяснил популярность этого финансового инструмента эксперт.

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