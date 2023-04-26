В Пензенской области заговорили о возрождении бессоновского лука

26.04.2023 | 14:59

Возможно, бессоновского лука в будущем станет так же много, как раньше. Надежду на это дарит комментарий администрации Бессоновского района, оставленный на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте» в среду, 26 апреля.

«При встрече с инвесторами будет рассмотрен вопрос о возрождении бессоновского лука. На данный момент времени в текущем году в хозяйстве Николая Кучина будет посажено 2 га бессоновского лука с перспективой дальнейшего расширения», - сообщил представитель администрации.

Таким образом он ответил на комментарий жителя Пензенской области, упрекнувшего власти в том, что в районе разучились выращивать лук. Местный овощ, отметил он, по срокам хранения и вкусовым качествам выгодно отличался от привезенного из южных регионов.

Пензенские предприятия перестали заниматься луком несколько десятилетий назад. Причины назывались разные. Так, одно время говорили, что это невыгодно, культура слишком трудоемкая - прежде чем бессоновский лук попадал на прилавки, проходило два года.

«Нужно сначала посеять семена, получить севок, а потом, второй год, севок высаживаем - получаем репку. Средняя Азия, Казахстан - там однолетние сорта, семена высадили, и сразу можно получить репку», - пояснял доктор технических наук, профессор Кухмаз Кухмазов.

Потом появилась другая версия. «Так как Бессоновский район с 1986 года относился к чернобыльской зоне, реализация данной продукции (лука) была затруднена. В связи с этим лук выращивается только в личных подсобных хозяйствах для собственных нужд. Крупные хозяйства не заинтересованы и не видят целесообразности в выращивании данной культуры», - сообщил представитель бессоновской администрации в марте 2023 года.