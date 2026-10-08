Россияне получили доступ к переводам на мобильные кошельки в Африке

Экономика

Россияне получили доступ к переводам на мобильные кошельки в Африке
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Россияне получили возможность совершать переводы на мобильные кошельки в шести странах Африки - Кении, Нигерии, Гане, Кот-д'Ивуаре, Бенине и Камеруне - по номеру телефона в мобильном приложении банка. По данным ВТБ, в части этих государств локальные кошельки обеспечивают до 90% рынка мобильных платежей.

Например, в Кении деньги можно отправить на кошелек M-Pesa, а в Кот-д'Ивуаре и Бенине - на сервисы Orange, MTN и Moov. В других государствах доступны аналогичные локальные платежные системы.

Лимиты по переводам зависят от страны получателя, за операцию банк взимает комиссию по собственным тарифам.

«В этих африканских странах локальные кошельки - основа финансовой жизни и главный инструмент повседневных расчетов для миллионов людей», - отметил руководитель департамента транзакционных, зарплатных и сберегательных продуктов ВТБ Павел Тулубьев.

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