Причиной исчезновения знаменитого бессоновского лука назван Чернобыль

21.03.2023 | 11:45

На странице губернатора в соцсети «ВКонтакте» пользователь Владимир Р. задал вопрос, который интересен многим жителям области, помнящим славу знаменитого бессоновского лука. Золотистый овощ не только распространялся по всей стране, но и шел на экспорт.

Владимир напомнил, что в советские годы в Бессоновском районе луковые поля занимали свыше 2 тысяч гектаров, каждый год собирали до 30 тысяч тонн лука.

«Что сейчас мешает администрации Бессоновского района развивать сельское хозяйство? Почему руководство области не ставит задач по выращиванию лука перед Бессоновской администрацией?» - задал вопрос озабоченный возрождением производства этой культуры пензенец.

Ответ пришел из администрации Бессоновского района. Оказалось, что причина кроется не в конкуренции с быстрорастущими сортами южных регионов и не в засилье импорта, а совсем в другом.

«Так как Бессоновский район с 1986 года относился к чернобыльской зоне, реализация данной продукции (лук) была затруднена. В связи с этим лук выращивается только в личных подсобных хозяйствах для собственных нужд. Крупные хозяйства не заинтересованы и не видят целесообразности в выращивание данной культуры», - поясняется в ответе.