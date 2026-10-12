Рынок автокредитования в России вырос более чем на 20% с начала года

За январь-сентябрь 2026 года российские банки выдали автокредиты на сумму более 1,4 трлн рублей - на 22% больше, чем за аналогичный период 2025-го.

В сентябре, после ускорения в августе, объем выдач снизился к предыдущему месяцу примерно на 2%, до порядка 179 млрд рублей.

По словам заместителя руководителя блока розничного бизнеса ВТБ Романа Шаехова, динамику рынка сейчас во многом определяют программы субсидирования от автопроизводителей, которые берут на себя часть стоимости кредита. Например, в ВТБ по итогам сентября доля таких программ составила 85% от общего количества сделок с новыми машинами. Число субсидированных сделок в этот месяц увеличилось на 23% к августу и стало максимальным в году.

Среди участников рынка показатели отдельных игроков отличаются от общей динамики. Так, ВТБ в сентябре, в отличие от рынка в целом, показал прирост выдач к августу - примерно на 20% по объему.

По прогнозу, по итогам 2026 года российские банки выдадут автокредиты примерно на 2 трлн рублей. Прирост составит 15%.