Названа доля пензенских семей, которые могут купить жилье в ипотеку

В Пензенской области только 20,7% семей могут купить квартиру в ипотеку по рыночной процентной ставке. Размер ежемесячного платежа составляет 57 600 рублей.

Такие данные приводятся в рейтинге регионов России по доступности покупки жилья в ипотеку, составленном ria.ru. В расчетах эксперты опирались на ставки и цены на квартиры площадью 60 кв. м на август 2026-го. Предполагалось, что 70% средств, оставшихся после вычета из семейного бюджета прожиточных минимумов, пойдет на выплату кредита, а 30% - на прочие нужды.

Пензенская область заняла в рейтинге 38-е место из 85. По доступности ипотеки регион опередил соседей.

Так, Ульяновская область расположилась на 40-й строчке в списке. 20,4% семей в регионе могут приобрести жилье в ипотеку, ежемесячно придется вносить 59 000 рублей. Саратовская область на 41-м месте с показателями 20,1% и 57 700 рублей соответственно.

В Мордовии (53-е место) ипотечное жилье могут себе позволить 17,9% семей (ежемесячный платеж - 63 200 рублей), в Тамбовской области (60-я строчка) - 16,8% (59 000 рублей).

Лидером по доступности рыночной ипотеки стал Ямало-Ненецкий автономный округ. В этом регионе такое жилье могут купить 55,7% семей (86 300 рублей). На последнем месте - Севастополь с показателями 4,5% и 123 700 рублей соответственно.