Международный инвестиционный форум пройдет в Москве в декабре

17-й форум «Россия зовет!», который проводит ВТБ, состоится 1–2 декабря в Центре международной торговли в Москве. На площадке традиционно собираются главы российских и международных компаний, представители органов власти, финансового и делового сообщества, а также иностранные инвесторы.

В повестке первого дня - глобальные макроэкономические тренды, развитие территорий России, новые партнерства и привлечение финансирования в крупные инвестиционные проекты.

Второй день будет посвящен отечественному фондовому рынку, потенциалу эмитентов и стратегиям частных инвесторов.

Форум проводится с 2009 года. В прошлом году мероприятие впервые вышло в регионы России, а в этом продолжило расширять географию: в ряде городов программа впервые проходила в течение 2 дней. Региональные мероприятия уже состоялись в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Красноярске - их участниками стали более 5 000 человек, включая юных инвесторов.

Следующий региональный этап пройдет в Казани.

«Российская экономика берет курс на разморозку. Для возобновления роста в 2027 году важно запустить новый инвестиционный цикл: мы должны трансформировать накопленный капитал, идеи и компетенции в рост производительности и новые возможности как для российского, так и иностранного инвестора», - сказал президент - председатель правления ВТБ Андрей Костин.

Форум в Москве пройдет в очном формате. Сессии первого и второго дня будут доступны в прямой трансляции.