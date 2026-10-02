Раскрыт портрет типичного пользователя цифрового рубля

Экономика

Раскрыт портрет типичного пользователя цифрового рубля
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Аналитики ВТБ по итогам первых недель работы сервиса составили портрет клиента, открывшего счет в цифровых рублях: это мужчина в возрасте 36-45 лет, пользующийся несколькими банковскими продуктами и имеющий инвестиционный счет.

По данным банка, за первый месяц были открыты несколько десятков тысяч счетов в цифровых рублях. Чаще всего это делали мужчины 36-45 лет, у которых есть накопительный счет, а у части - и индивидуальный инвестиционный. Такие клиенты активно проводят и обычные банковские операции.

На втором месте по частоте использования цифрового рубля - мужчины 46-55 лет. У них также есть накопительные счета, у части - ИИС, вклад или участие в программе долгосрочных сбережений.

Запуск цифрового рубля для граждан стал частью поэтапного перехода на новую форму национальной валюты: с 1 сентября доступ к ней должны были обеспечить крупнейшие кредитные организации страны, а также крупные розничные сети.

Среди открывших счета в цифровых рублях в первые недели после запуска около 14% проживают в Москве. В число городов с наибольшим числом таких пользователей также вошли Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и Челябинск.

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