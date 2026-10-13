Губернатор поручил продвигать пензенских производителей за рубежом

Губернатор Олег Мельниченко поручил активнее поддерживать предприятия малого и среднего бизнеса: они обеспечивают треть вклада в валовой региональный продукт. В этой сфере заняты более 248 тысяч жителей Пензенской области.

На заседании правительства, состоявшемся во вторник, 13 октября, губернатор потребовал продолжать проведение бизнес-миссий в КНР, Беларусь, Таджикистан, Узбекистан и Монголию для продвижения пензенских производителей на международном рынке.

«Также необходимо шире информировать предпринимательское сообщество о возможностях, которые открывают меры поддержки для развития бизнеса», - отметил Олег Мельниченко.

С начала года помощь областного фонда поддержки предпринимательства получили более 2,7 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса. При этом по линии поддержки экспорта оказано 400 услуг. «5 пензенских компаний заключили экспортные контракты на сумму более 54 млн рублей», - сообщил губернатор.

Не менее эффективно работает компания «Поручитель». За 9 месяцев она предоставила около 100 микрозаймов на сумму более 338 млн рублей. Было заключено 48 договоров поручительства на сумму более 404 млн.

«Субъекты малого и среднего предпринимательства, относящиеся к промышленному сектору, могут воспользоваться льготными кредитами через Фонд развития промышленности Пензенской области, высокотехнологичные компании - через региональное представительство Фонда содействия инновациям», - написал Олег Мельниченко в соцсетях.

Он добавил, что поручил также активизировать работу с индустриальными парками («Отвель» в Бессоновском районе и «Мастер» в Сердобске) и провести анализ работы ИТ-компаний, чтобы просчитать стратегические шаги по их дальнейшему развитию.